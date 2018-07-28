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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35571 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168456 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153102 просмотра

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7 марта, 15:45 • 140896 просмотра

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Украинцы на международной олимпиаде по химии выиграли "золото" и три "серебра"

Украинцы на международной олимпиаде по химии выиграли "золото" и три "серебра"

Киев  •  УНН

 • 11506 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. На 50-й Международной олимпиаде по химии в Чехии и Словакии украинские участники выиграли 4 медали. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Чехии, передает УНН.

"Серебряные медали получили Дмитрий Царенко, Ольга Ващенко, Артем Янчак. Золотую медаль повезет домой Кирилл Данилейко", - говорится в сообщении.

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Напомним, шесть украинских старшеклассников получили 4 золотые и 2 серебряные медали на 59 Международной математической олимпиаде, которая проходила 3 - 14 июля в. Клуж-Напока (Румыния). В общем рейтинге украинская команда заняла 4 место из более 100 стран мира, после США, России и Китая.

Сегодня просто невероятный день!
На пятидесятый Международной олимпиаде по химии в Чехии и Словакии украинские участники выиграли 4 медали.
Серебряные медали получили Дмитрий Царенко, Ольга Ващенко, Артем Янчак. Золотую медаль повезет домой Кирилл Данилейко.

Поздравляем! pic.twitter.com/4P3emLmICV

- UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 28 июля 2018

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