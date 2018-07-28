Украинцы на международной олимпиаде по химии выиграли "золото" и три "серебра"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. На 50-й Международной олимпиаде по химии в Чехии и Словакии украинские участники выиграли 4 медали. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Чехии, передает УНН.
"Серебряные медали получили Дмитрий Царенко, Ольга Ващенко, Артем Янчак. Золотую медаль повезет домой Кирилл Данилейко", - говорится в сообщении.
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Напомним, шесть украинских старшеклассников получили 4 золотые и 2 серебряные медали на 59 Международной математической олимпиаде, которая проходила 3 - 14 июля в. Клуж-Напока (Румыния). В общем рейтинге украинская команда заняла 4 место из более 100 стран мира, после США, России и Китая.
Сегодня просто невероятный день!
На пятидесятый Международной олимпиаде по химии в Чехии и Словакии украинские участники выиграли 4 медали.
Серебряные медали получили Дмитрий Царенко, Ольга Ващенко, Артем Янчак. Золотую медаль повезет домой Кирилл Данилейко.
Поздравляем! pic.twitter.com/4P3emLmICV