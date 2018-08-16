Українські школярі посіли 2-е і 3-є місця на Олімпіаді з географії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На Міжнародній олімпіаді з географії українські школярі вибороли 2 медалі. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, передає УНН.
“Срібну медаль отримала Варвара Чернова, учениця Одеської спеціалізованої школи № 35 (вчитель — Бандурко Надія Вікторівна). „Бронзу“ виборов Єгор Грушевий, десятикласник Вараської ЗОШ № 3 Рівненської області (вчитель — Чилій Валентина Григорівна)”, — йдеться у повідомленні.
Програма олімпіади передбачала виконання учнями теоретичних та практичних завдань про географічну оболонку Землі: геосферу, гідросферу, атмосферу та астросферу. Також на олімпіаді проводили конкурс дослідницьких проектів між групами, які сформовані з учасників різних країн.
Зазначимо, що змагання проходять 7 — 17 серпня 2018 року у м. Канчанбурі (Таїланд). Загалом у олімпіаді взяли участь 156 знавців із 39 країн.
Нагадаємо, на міжнародних олімпіадах з хімії та фізики українські школярі вибороли 9 медалей.