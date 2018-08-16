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Українські школярі посіли 2-е і 3-є місця на Олімпіаді з географії

Київ • УНН

 • 10664 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. На Міжнародній олімпіаді з географії українські школярі вибороли 2 медалі. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, передає УНН.

Українські школярі посіли 2-е і 3-є місця на Олімпіаді з географії

“Срібну медаль отримала Варвара Чернова, учениця Одеської спеціалізованої школи № 35 (вчитель — Бандурко Надія Вікторівна). „Бронзу“ виборов Єгор Грушевий, десятикласник Вараської ЗОШ № 3 Рівненської області (вчитель — Чилій Валентина Григорівна)”, — йдеться у повідомленні.

Програма олімпіади передбачала виконання учнями теоретичних та практичних завдань про географічну оболонку Землі: геосферу, гідросферу, атмосферу та астросферу. Також на олімпіаді проводили конкурс дослідницьких проектів між групами, які сформовані з учасників різних країн.

Зазначимо, що змагання проходять 7 — 17 серпня 2018 року у м. Канчанбурі (Таїланд). Загалом у олімпіаді взяли участь 156 знавців із 39 країн.

Нагадаємо, на міжнародних олімпіадах з хімії та фізики українські школярі вибороли 9 медалей.

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