Украинские школьники заняли 2-е и 3-е места на Олимпиаде по географии

“Серебряную медаль получила Варвара Чернова, ученица Одесской специализированной школы № 35 (учитель — Бандурко Надежда Викторовна). „Бронзу“ завоевал Егор Грушевый, десятиклассник Варашской ООШ № 3 Ровенской области (учитель — Чилий Валентина Григорьевна)”, - говорится в сообщении.

Программа олимпиады предусматривала выполнение учащимися теоретических и практических задач по географической оболочке Земли: геосфере, гидросфере, атмосфере и архивирования. Также на олимпиаде проводили конкурс исследовательских проектов между группами, которые сформированы из участников разных стран.

Отметим, что соревнования проходят 7 — 17 августа 2018 в г. Канчанбури (Таиланд). Всего в олимпиаде приняли участие 156 знатоков из 39 стран.

Напомним, на международных олимпиадах по химии и физики украинские школьники завоевали 9 медалей.