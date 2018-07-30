Українська команда фізиків виграла п'ять медалей на Олімпіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. На міжнародній олімпіаді з фізики українські школярі вибороли 5 медалей. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України, передає УНН.
“3 срібних та 2 бронзові медалі вибороли українські школярі на Міжнародній олімпіаді з фізики”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Міжнародна олімпіада з фізики проходила 19-29 липня 2018 року в столиці Португалії — м. Лісабон. До змагань долучилися понад 400 знавців фізики з 90 країн.
Українські одинадцятикласники здобули 5 медалей:
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- Сергій Кригін (Харківський фізико-математичний ліцей № 27) — “срібло”,
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- Іван Рідкокаша (Харківський фізико-математичний ліцей № 27) — “срібло”,
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- Олександр Сулима (Рішильєвський ліцей м.Одеса)— “срібло”,
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- Олег Кузик (Львівський фізико-математичний ліцей) — “бронза”,
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- Назарій Фортуна (Львівський фізико-математичний ліцей) — “бронза”.
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Олімпіада проходила у 2 тури — теоретичний і практичний. Під час першого учасники вирішували задачі, а під час другого виконували лабораторну роботу. За підсумками обох турів журі визначає результат кожного учасника в індивідуальному заліку.
Як повідомляв УНН, українці на міжнародній олімпіаді з хімії виграли "золото" і три "срібла".
Раніше наші школярі посіли 4 місце на Міжнародній олімпіаді з математики та вибороли “срібло” та “бронзу” на олімпіаді з біології. Крім того, українські студенти здобули 10 медалей на Європейських університетських іграх в Португалії.