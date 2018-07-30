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Украинская команда физиков выиграла пять медалей на Олимпиаде

Украинская команда физиков выиграла пять медалей на Олимпиаде

Киев  •  УНН

 • 8212 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. На международной олимпиаде по физике украинские школьники завоевали 5 медалей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, передает УНН.

“3 серебряных и 2 бронзовые медали завоевали украинские школьники на Международной олимпиаде по физике”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, Международная олимпиада по физике проходила 19-29 июля 2018 года в столице Португалии — г. Лиссабон. К соревнованиям присоединились более 400 знатоков физики из 90 стран.

Украинские одиннадцатиклассники получили 5 медалей:

  • Сергей Крыгин (Харьковский физико-математический лицей № 27) — “серебро”,
  • Иван Ридкокаша (Харьковский физико-математический лицей № 27) — “серебро”,
  • Александр Сулима (Ришельевський лицей г. Одесса) — “серебро”,
  • Олег Кузык (Львовский физико-математический лицей) — “бронза”,
  • Назарий Фортуна (Львовский физико-математический лицей) — “бронза”.

Олимпиада проходила в 2 тура — теоретический и практический. Во время первого участники решали задачи, а во время второго выполняли лабораторную работу. По итогам двух туров жюри определяет результат каждого участника в индивидуальном зачете.

Как сообщал УНН, украинцы на международной олимпиаде по химии выиграли “золото” и три “серебра”.

Ранее наши школьники заняли 4 место на Международной олимпиаде по математике и завоевали “серебро” и “бронзу” на олимпиаде по биологии. Кроме того, украинские студенты завоевали 10 медалей на Европейских университетских играх в Португалии.

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