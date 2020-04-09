ЮНЕСКО организует виртуальные выставки для поддержки артистов и культурных учреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. ЮНЕСКО организует глобальную компанию в период пандемии коронавируса, чтобы поддержать интерес к артистам и культурному наследию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
“ЮНЕСКО стремится вести глобальную дискуссию о том, как наилучшим образом поддержать артистов и культурные учреждения во время пандемии COVID-19 и по ее окончании, и обеспечить, чтобы каждый имел доступ к наследию и культуре, которые связывают нас с нашей человечностью”, — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
Так, в четверг организация начала глобальную кампанию в социальных сетях, #ShareOurHeritage (#ДелитесьНашимНаследием), с целью обеспечения доступа к культуре и образованию в области культурного наследия в этот период массового домашнего карантина.
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Кроме того, при технической поддержке платформы Google Arts & Culture ЮНЕСКО организует виртуальную выставку десятков объектов культурного наследия по всему миру.
Организация также будет предоставлять актуальную информацию с помощью виртуальной карты на своем веб-сайте и посредством социальных сетей о воздействии COVID-19 на объекты Всемирного наследия, которые частично или полностью закрыты для посетителей в 89% стран из-за пандемии, а также мер реагирования на это воздействие.
Напомним, что ранее ЮНЕСКО призвал позаботиться о защите инвалидов и малоимущих в борьбе с COVID-19.