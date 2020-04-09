ЮНЕСКО организует виртуальные выставки для поддержки артистов и культурных учреждений

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 53394 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62640 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 76527 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 75666 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101404 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82258 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102162 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105699 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130795 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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ЮНЕСКО организует виртуальные выставки для поддержки артистов и культурных учреждений

ЮНЕСКО организует виртуальные выставки для поддержки артистов и культурных учреждений

Киев  •  УНН

 • 14194 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. ЮНЕСКО организует глобальную компанию в период пандемии коронавируса, чтобы поддержать интерес к артистам и культурному наследию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.

“ЮНЕСКО стремится вести глобальную дискуссию о том, как наилучшим образом поддержать артистов и культурные учреждения во время пандемии COVID-19 и по ее окончании, и обеспечить, чтобы каждый имел доступ к наследию и культуре, которые связывают нас с нашей человечностью”, — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Так, в четверг организация начала глобальную кампанию в социальных сетях, #ShareOurHeritage (#ДелитесьНашимНаследием), с целью обеспечения доступа к культуре и образованию в области культурного наследия в этот период массового домашнего карантина.

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Кроме того, при технической поддержке платформы Google Arts & Culture ЮНЕСКО организует виртуальную выставку десятков объектов культурного наследия по всему миру.

Организация также будет предоставлять актуальную информацию с помощью виртуальной карты на своем веб-сайте и посредством социальных сетей о воздействии COVID-19 на объекты Всемирного наследия, которые частично или полностью закрыты для посетителей в 89% стран из-за пандемии, а также мер реагирования на это воздействие.

Напомним, что ранее ЮНЕСКО призвал позаботиться о защите инвалидов и малоимущих в борьбе с COVID-19.

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