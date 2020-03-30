Заповедник "София Киевская" теперь можно посетить только виртуально
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальный заповедник "София Киевская" закрыт на фоне введения в Украине карантина, в тоже время его все еще можно посетить виртуально, передает УНН со ссылкой на пресс-службу заповедника.
"Коллектив Национального заповедника "София Киевская" приносит свои извинения всем, кто имел желание посетить заповедник, и приобщается ко всемирной музейной инициативе Museum From Home", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что в рамках этой инициативы заповедник предлагает посетить Софийский собор с помощью виртуального 3D-тура.
Также на страницах заповедника в соцсетях и сайте ежедневно публикуются посты об истории заповедника и его достопримечательностях.
Как сообщал УНН, в Египте из-за коронавируса дезинфицируют пирамиды и музеи.