Заповедник "София Киевская" теперь можно посетить только виртуально

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96199 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102535 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104628 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103715 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112125 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100510 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105059 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106587 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131524 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130439 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Заповедник "София Киевская" теперь можно посетить только виртуально

Заповедник "София Киевская" теперь можно посетить только виртуально

Киев  •  УНН

 • 41829 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальный заповедник "София Киевская" закрыт на фоне введения в Украине карантина, в тоже время его все еще можно посетить виртуально, передает УНН со ссылкой на пресс-службу заповедника.

"Коллектив Национального заповедника "София Киевская" приносит свои извинения всем, кто имел желание посетить заповедник, и приобщается ко всемирной музейной инициативе Museum From Home", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в рамках этой инициативы заповедник предлагает посетить Софийский собор с помощью виртуального 3D-тура.

Также на страницах заповедника в соцсетях и сайте ежедневно публикуются посты об истории заповедника и его достопримечательностях.

Как сообщал УНН, в Египте из-за коронавируса дезинфицируют пирамиды и музеи.

Украинские Национальные Новости

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