Заповідник "Софія Київська" тепер можна відвідати тільки віртуально
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Національний заповідник "Софія Київська" закрито на тлі запровадження в Україні карантину, водночас його все ще можна відвідати віртуально, передає УНН з посиланням на пресслужбу заповідника.
"Колектив Національного заповідника "Софія Київська" приносить свої вибачення всім, хто мав бажання відвідати заповідник, і долучається до всесвітньої музейної ініціативи Museum From Home", - зазначили в пресслужбі.
Повідомляється, що у рамках цієї ініціативи заповідник пропонується відвідати Софійський собор за допомогою віртуального 3D-туру.
Також на сторінках заповідника у соцмережах та сайті щодня публікуються пости про історію заповідника та його пам’яток.
Як повідомляв УНН, в Єгипті через коронавірус дезінфікують піраміди і музеї.