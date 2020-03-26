В Єгипті через коронавірус дезінфікують піраміди і музеї
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вчора, 25 березня, міністерство туризму Єгипту в рамках протидії поширенню нового коронавірусу розпочало дезінфекцію музеїв і археологічних об'єктів на території країни. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба установи, передає УНН.
"Міністерство туризму і старожитностей оголосило про початок процедури стерилізації та дезінфекції музеїв і археологічних пам'ятників на Північному Синаї, в дельті Нілу і Нижньому Єгипті, а також завершило роботу на інших ділянках у Верхньому Єгипті і Великому Каїрі в рамках державної політики щодо захисту та запобіганню наслідків коронавірусу (СOVID-19)"- йдеться у повідомленні.
Так, дезінфекцію провели відповідно до міжнародних норм, а використовувані рідини були заздалегідь затверджені Міністерством охорони здоров'я країни.
Повідомляється, що була продезінфікована вся археологічна зона в районі пірамід в Гізах, а також найближчі під'їздні дороги, каси, туалети і місця відпочинку туристів.
Також відзначимо, що Каїрський єгипетський музей закритий з понеділка аж до 31 березня, і відразу після закриття там почали проводити дезінфекцію.
Нагадаємо, що для санобробки Києва задіяні 98 спеціальних авто.
AFPphoto's avatar AFP Photo @AFPphoto#Egypt disinfects landmark museum as virus fears grow. #AFP@khaled_desouki #Coronavirus #COVID19https://t.co/wKb0B2wGxA pic.twitter.com/YiuWaiOfTF— AFP Photo (@AFPphoto) March 24, 2020