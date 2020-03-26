В Египте из-за коронавируса дезинфицируют пирамиды и музеи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Вчера, 25 марта, министерство туризма Египта в рамках противодействия распространению нового коронавируса начало дезинфекцию музеев и археологических объектов на территории страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба учреждения, передает УНН.
"Министерство туризма и древностей объявило о начале процедуры стерилизации и дезинфекции музеев и археологических памятников на Северном Синае, в дельте Нила и Нижнем Египте, а также завершило работу на других участках в Верхнем Египте и Большом Каире в рамках государственной политики по защите и предотвращению последствий коронавируса (СOVID-19)", - говорится в сообщении.
Так, дезинфекцию провели в соответствии с международными нормами, а используемые жидкости были заранее утверждены Министерством здравоохранения страны.
Сообщается, что была продезинфицирована вся археологическая зона в районе пирамид в Гизах, а также ближайшие подъездные дороги, кассы, туалеты и места отдыха туристов.
Также отметим, что Каирский египетский музей закрыт с понедельника до 31 марта, и сразу после закрытия там начали проводить дезинфекцию.
Напомним, что для санобработки Киева задействовано 98 специальных авто.
AFPphoto's avatar AFP Photo @AFPphoto #Egypt disinfects landmark museum as virus fears grow. #AFP @khaled_desouki #Coronavirus # COVID19 https://t.co/wKb0B2wGxA pic.twitter.com/YiuWaiOfTF- AFP Photo (@AFPphoto) March 24, 2020