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В Египте из-за коронавируса дезинфицируют пирамиды и музеи

В Египте из-за коронавируса дезинфицируют пирамиды и музеи

Киев  •  УНН

 • 19603 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Вчера, 25 марта, министерство туризма Египта в рамках противодействия распространению нового коронавируса начало дезинфекцию музеев и археологических объектов на территории страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба учреждения, передает УНН.

"Министерство туризма и древностей объявило о начале процедуры стерилизации и дезинфекции музеев и археологических памятников на Северном Синае, в дельте Нила и Нижнем Египте, а также завершило работу на других участках в Верхнем Египте и Большом Каире в рамках государственной политики по защите и предотвращению последствий коронавируса (СOVID-19)", - говорится в сообщении.

Так, дезинфекцию провели в соответствии с международными нормами, а используемые жидкости были заранее утверждены Министерством здравоохранения страны.

Сообщается, что была продезинфицирована вся археологическая зона в районе пирамид в Гизах, а также ближайшие подъездные дороги, кассы, туалеты и места отдыха туристов.

Также отметим, что Каирский египетский музей закрыт с понедельника до 31 марта, и сразу после закрытия там начали проводить дезинфекцию.

Напомним, что для санобработки Киева задействовано 98 специальных авто.

AFPphoto's avatar AFP Photo @AFPphoto #Egypt disinfects landmark museum as virus fears grow. #AFP @khaled_desouki #Coronavirus # COVID19 https://t.co/wKb0B2wGxA pic.twitter.com/YiuWaiOfTF

- AFP Photo (@AFPphoto) March 24, 2020

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