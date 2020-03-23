Сегодня для санобработки Киева задействованы 98 специальных авто
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Для санитарной обработки дорог, мостов и объектов инфраструктуры в столице задействованы 98 авто “Киевавтодора”. Об этом сказал мэр Виталий Кличко, передает УНН.
"Улицы моют автомобили с распылителями. "Киевавтодор" задействовал 98 таких авто. При необходимости мы увеличим количество техники. Также обрабатывают остановки общественного транспорта, подземные и наземные пешеходные переходы ", - отметил Виталий Кличко.
Как сообщал УНН, 22 марта спасатели привлекались к проведению мероприятий по профилактике распространения инфекционных заболеваний на территории поселке Ярмолинцы на Хмельнитчине.