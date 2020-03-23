Сьогодні для санобробки Києва задіяні 98 спеціальних авто
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Для санітарної обробки доріг, мостів та об’єктів інфраструктури у столиці задіяні 98 авто “Київавтодору”. Про це сказав міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
“Вулиці миють автомобілі з розпилювачами. „Київавтодор“ задіяв 98 таких авто. За необхідності ми збільшимо кількість техніки. Також обробляють зупинки громадського транспорту, підземні та наземні пішохідні переходи”, — зазначив Віталій Кличко.
Як повідомляв УНН, 22 березня рятувальники залучалися до проведення заходів щодо профілактики поширення інфекційних захворювань на території селищі Ярмолинці, що на Хмельниччині.