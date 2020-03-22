На Хмельниччині дезінфікують вулиці та місця масового скупчення людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У неділю, 22 березня, рятувальники залучалися до проведення заходів щодо профілактики поширення інфекційних захворювань на території селищі Ярмолинці, що на Хмельниччині. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Спецрозчином надзвичайники обробили пішохідні площадки фасади будинків, а також зупинки громадського транспорту на вул. Хмельницька та Шевченка, території поблизу продовольчих магазинів, та поблизу Ярмолинецької центральної районної лікарні.
Обробка спецрозчином проводились згідно з протокольним рішенням позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян неухильно дотримуватись карантинних заходів, аби не допустити поширення вірусних інфекцій!
Нагадаємо, станом на 5:50 неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 13048 осіб.