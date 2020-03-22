В Хмельницкой области дезинфицируют улицы и места массового скопления людей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В воскресенье, 22 марта, спасатели привлекались к проведению мероприятий по профилактике распространения инфекционных заболеваний на территории поселка Ярмолинцы, в Хмельницкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Спецраствором чрезвычайники обработали пешеходные площадки фасады домов, а также остановки общественного транспорта на ул. Хмельницкая и Шевченко, территории вблизи продовольственных магазинов, и вблизи Ярмолинецкой центральной районной больницы.
Обработка спецраствором проводились согласно протокольным решением внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан неукоснительно соблюдать карантинные мероприятия, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций!
Напомним, по состоянию на 5:50 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 13048 человек.