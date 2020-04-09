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ЮНЕСКО організовує віртуальні виставки для підтримки артистів і культурних установ

ЮНЕСКО організовує віртуальні виставки для підтримки артистів і культурних установ

Київ • УНН

 • 14195 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. ЮНЕСКО організовує глобальну компанію в період пандемії коронавірусу, щоб підтримати інтерес до артистів і культурної спадщини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу організації.

"ЮНЕСКО прагне вести глобальну дискусію про те, як найкращим чином підтримати артистів і культурні установи під час пандемії COVID-19 і по її закінченні, і забезпечити, щоб кожен мав доступ до спадщини і культури, які пов'язують нас з нашою людяністю", - заявила Генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азула.

Так, у четвер організація розпочала глобальну кампанію в соціальних мережах, #ShareOurHeritage, з метою забезпечення доступу до культури та освіти в області культурної спадщини в цей період масового домашнього карантину.

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Крім того, за технічної підтримки платформи Google Arts & Culture ЮНЕСКО організовує віртуальну виставку десятків об'єктів культурної спадщини по всьому світу.

Організація також буде надавати актуальну інформацію за допомогою віртуальної карти на своєму веб-сайті та за допомогою соціальних мереж про вплив COVID-19 на об'єкти Всесвітньої спадщини, які частково або повністю закриті для відвідувачів у 89% країн через пандемію, а також заходів реагування на цей вплив.

Нагадаємо, що раніше ЮНЕСКО закликав подбати про захист інвалідів та малозабезпечених у боротьбі з COVID-19.

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