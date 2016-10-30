Ю.Тимошенко подала электронную декларацию (расширено)
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала электронную декларацию, передает УНН со ссылкой на Единый реестр е-деклараций.
В частности, Ю.Тимошенко задекларировала 75 616 грн заработной платы, полученной по месту работы в управление делами Аппарата Верховной Рады Украины. Также в декларации указаны полученные средства на выполнение депутатских полномочий в сумме 80559 грн.
Муж задекларировал страховые выплаты в сумме 66337 грн, иностранный доход общим объемом 3204000 грн.
На банковских счетах Ю.Тимошенко 485971 грн и держит 318000 грн наличными. Мужчина имеет 2989650 грн на банковских счетах, 163 тыс. евро, 360 тыс. грн и 270 тыс. наличными.
Автомобилями Ю.Тимошенко не обладает, обе указанные машины Mercedes-Benz и "ГАЗ" принадлежат ее мужу.
Ю.Тимошенко арендует жилой дом в Козине Киевской области и два земельных участка. Также указана квартира площадью 59,4 кв. м, но указано, что в отношении этой квартиры "ошибочно не отменена регистрация и квартира не принадлежит Тимошенко Юлии Владимировне".
Зато Ю.Тимошенко отметила восемь ювелирных изделий: три пары сережек с жемчугом и мелким драгоценными камнями марок Chanel, Cartier и Mikimoto, кольцо с мелким драгоценными камнями Dinh Van, подвеска с драгоценными камнями Chopard, два ожерелья с жемчугом, кольцо с жемчугом и мелким ценным камнями и набор серьги и кольцо с драгоценными камнями. Однако стоимость изделий не указана.
Также в собственности мужа находится час марки Vacheron Constantin и Corum.
Кроме того, в декларации указано, что муж Александр является владельцем ООО с названием "Леди Ю".