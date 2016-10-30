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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Ю.Тимошенко подала електронну декларацію (розширено)

Ю.Тимошенко подала електронну декларацію (розширено)

Київ • УНН

 • 6421 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко подала електронну декларацію, передає УНН з посиланням на Єдиний реєстр е-декларацій.

Зокрема, Ю.Тимошенко задекларувала 75 616 грн заробітної плати, отриманої за місцем роботи в управління справами Апарату Верховної Ради України. Також у декларації вказані отримані кошти на виконання депутатських повноважень у сумі 80 559 грн.

Чоловік задекларував страхові виплати у сумі 66 337 грн, іноземний дохід загальним обсягом 3 204 000 грн.

На банківських рахунках Ю.Тимошенко має 485 971 грн та тримає 318 000 грн готівкою. Чоловік має 2 989 650 грн на банківських рахунках, 163 тис. євро, 360 тис. грн та 270 тис. готівкою.

Автомобілями Ю.Тимошенко не володіє, обидві вказані автівки Mercedes-Benz та “ГАЗ” належать її чоловіку.

Ю.Тимошенко орендує житловий будинок у Козині Київської області та дві земельні ділянки. Також вказана квартира площею 59,4 кв. м, але зазначено, що стосовно цієї квартири “помилково не скасована реєстрація і квартира не належить Тимошенко Юлії Володимирівні”.

Натомість Ю.Тимошенко зазначила вісім ювелірних виробів: три пари сережок з перлинами та дрібним коштовним камінням марок Chanel, Cartier та Mikimoto, кільце з дрібним коштовним камінням Dinh Van, підвіска з коштовним камінням Chopard, два намиста з перлинами, кільце з перлинами та дрібним коштовним камінням та набір сережки та кільце з коштовним камінням. Проте вартість виробів не вказана.

Також у власності чоловіка перебуває два годинники марки Vacheron Constantin та Corum.

Окрім того, у декларації зазначено, що чоловік Олександр є власником ТОВ з назвою “Леді Ю”.

Українські Національні Новини

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