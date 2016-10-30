Ю.Тимошенко подала электронную декларацию

В частности, Ю.Тимошенко задекларировала 75 616 грн заработной платы, полученной по месту работы в управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины.

На банковских счетах Ю.Тимошенко 485 971 грн и держит 318 тыс. грн наличными.

Автомобилями Ю.Тимошенко не владеет, обе указанные машины Mercedes-Benz и "ГАЗ" принадлежат ее мужу.

Ю.Тимошенко арендует жилой дом в Козине Киевской области и два земельных участка. Также указана квартира площадью 59,4 кв. м, но указано, что в отношении этой квартиры "ошибочно не отменена регистрация и квартира не принадлежит Тимошенко Юлии Владимировне".

Зато Ю.Тимошенко отметила восемь ювелирных изделий (серьги, кольца, бусы), однако не указала их стоимости.