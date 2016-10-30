Ю.Тимошенко подала електронну декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Лідер парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко подала електронну декларацію, передає УНН з посиланням на Єдиний реєстр е-декларацій.
Зокрема, Ю.Тимошенко задекларувала 75 616 грн заробітної плати, отриманої за місцем роботи в управління справами Апарату Верховної Ради України.
На банківських рахунках Ю.Тимошенко має 485 971 грн та тримає 318 000 грн готівкою.
Автомобілями Ю.Тимошенко не володіє, обидві вказані автівки Mercedes-Benz та “ГАЗ” належать її чоловіку.
Ю.Тимошенко орендує житловий будинок у Козині Київської області та дві земельні ділянки. Також вказана квартира площею 59,4 кв. м, але зазначено, що стосовно цієї квартири “помилково не скасована реєстрація і квартира не належить Тимошенко Юлії Володимирівні”.
Натомість Ю.Тимошенко зазначила вісім ювелірних виробів (сережки, кільця, намисто) проте не вказала їхньої вартості.