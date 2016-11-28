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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ю.Луценко обвинил В.Януковича в "открытии дверей" для убийства 2 тыс. 263 военных

Киев • УНН

 • 7690 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что обвиняет экс-президента Украины Виктора Януковича в том, что он открыл дверь агрессивной войне против Украины, в результате чего было убито 2 тыс. 263 военнослужащих Украины, 8 тыс. 394 - ранены, а переселенцами стали 1 млн. 700 тыс. человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган, передает УНН.

Ю.Луценко обвинил В.Януковича в "открытии дверей" для убийства 2 тыс. 263 военных

"Я обвиняю Януковича как украинец в том, что он открыл дверь агрессивной войне против нашей страны. В том, что он разрушил суверенитет государства, которому присягал на Конституции. В том, что в результате были убиты 2263 военнослужащих Украины, 8394 - ранено, 1 млн. 700 тыс. беженцев, не учтено число убитых и раненых гражданских.
Это все на совести того, кто смеет сегодня врать в глаза украинскому народу. Всему придет время расплаты", - сказал Ю.Луценко, которого цитирует пресс-секретарь.

Украинские Национальные Новости

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