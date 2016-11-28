Ю.Луценко обвинил В.Януковича в "открытии дверей" для убийства 2 тыс. 263 военных

"Я обвиняю Януковича как украинец в том, что он открыл дверь агрессивной войне против нашей страны. В том, что он разрушил суверенитет государства, которому присягал на Конституции. В том, что в результате были убиты 2263 военнослужащих Украины, 8394 - ранено, 1 млн. 700 тыс. беженцев, не учтено число убитых и раненых гражданских.

Это все на совести того, кто смеет сегодня врать в глаза украинскому народу. Всему придет время расплаты", - сказал Ю.Луценко, которого цитирует пресс-секретарь.