Ю.Луценко звинуватив В.Януковича у "відкритті дверей" для вбивства 2 тис. 263 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що звинувачує екс-президента України Віктора Януковича у тому, що він відкрив двері агресивній війні проти України, у результаті чого було вбито 2 тис. 263 військовослужбовці України, 8 тис. 394 - поранено, а переселенцями стали 1 млн 700 тис. людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його прес-секретар Лариса Сарган, передає УНН.
“Я звинувачую Януковича як українець у тому, що він відкрив двері агресивній війні проти нашої держави. У тому, що він зруйнував суверенітет держави, якій присягав на Конституції. У тому, що в результаті було вбито 2 263 військовослужбовці України, 8394 — поранено, 1 млн 700 тис. біженців, не облікована кількість вбитих і поранених цивільних.
Це все на совісті того, хто сміє сьогодні брехати в очі українському народові. На все настане час розплати”, - сказав Ю.Луценко, якого цитує прес-секретар.
Нагадаємо, Ю.Луценко у відеорежимі оголосив В.Януковичу підозру у держзраді.