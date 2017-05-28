Ю.Луценко рассказал, что не боится передать ГПУ

"Если кто-то найдет достойную замену, я к этому абсолютно спокойно отношусь. В принципе, прокуратура уже не та, которую можно бояться кому-то передать. Возможно, одним из важнейших моих достижений здесь, является тот факт, что сталинская модель прокуратуры уничтожена ", - заявил он.

Напомним, Генпрокуратура будет подавать апелляцию на решение Печерского суда по делу экс-налоговиков.