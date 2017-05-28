Ю.Луценко розповів, що не боїться передати ГПУ

“Якщо хтось знайде достойну заміну, я до цього абсолютно спокійно ставлюсь. В принципі, прокуратура уже не та, яку можна боятись комусь передати. Можливо, одним з найважливіших моїх досягнень тут, є той факт, що сталінська модель прокуратури знищена,” — заявив він.

Нагадаємо, генпрокуратура подаватиме апеляцію на рішення Печерського суду у справі екс-податківців.