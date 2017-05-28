Ю.Луценко розповів, що не боїться передати ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що не боїться передати ГПУ, якщо знайдеться гідна заміна. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Україна”, повідомляє УНН.
“Якщо хтось знайде достойну заміну, я до цього абсолютно спокійно ставлюсь. В принципі, прокуратура уже не та, яку можна боятись комусь передати. Можливо, одним з найважливіших моїх досягнень тут, є той факт, що сталінська модель прокуратури знищена,” — заявив він.
Нагадаємо, генпрокуратура подаватиме апеляцію на рішення Печерського суду у справі екс-податківців.