Ю.Луценко: на решение Печерского суда в отношении экс-налоговиков будут подавать апелляцию

"Закон не позволяет мне делать какие-то категоричные заявления по судей. Тем не менее, могу сказать, что первое решение Печерского суда, меня возмутило. Потому колоссальная работа тысяч людей - такая филигранная сотрудничество различных спецслужб, когда нам удалось даже не допустить утечки информации, провести все как по нотам и вертолеты были не для шоу, а для того, чтобы вовремя доставить людей в Киев и пойди в суд за санкциями. Все это было сделано. Тем не менее есть решения, которые мы, конечно, будем подавать апелляцию ", - заявил он.

Напомним, Генпрокурор анонсировал еще больше масштабные спецоперации чем та, которую провели в отношении экс-налоговиков.