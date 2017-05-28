Ю.Луценко: на рішення Печерського суду щодо екс-податківців подаватимуть апеляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Генпрокуратура подаватиме апеляцію на рішення Печерського суду у справі екс-податківців. Про це в інтерв’ю телеканалу “Україна” заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє УНН.
“Закон не дозволяє мені робити якісь категоричні заяви щодо суддів. Тим не менше, можу сказати, що перше рішення Печерського суду, мене обурило. Бо колосальна робота тисяч людей — така філігранна співпраця різних спецслужб, коли нам вдалось, навіть, не допустити витоку інформації, провести все як по нотам і вертольоти були не для шоу, а для того, щоб вчасно доставити людей в Київ і піди в суд за санкціями. Все це було зроблено. Тим не менш є рішення, на які ми, звичайно, будемо подавати апеляцію,” — заявив він.
Нагадаємо, Генпрокурор анонсував ще більше масштабні спецоперації ніж та, яку провели щодо екс-податківців.