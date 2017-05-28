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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ю.Луценко: на рішення Печерського суду щодо екс-податківців подаватимуть апеляцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Генпрокуратура подаватиме апеляцію на рішення Печерського суду у справі екс-податківців. Про це в інтерв’ю телеканалу “Україна” заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє УНН.

Ю.Луценко: на рішення Печерського суду щодо екс-податківців подаватимуть апеляцію

“Закон не дозволяє мені робити якісь категоричні заяви щодо суддів. Тим не менше, можу сказати, що перше рішення Печерського суду, мене обурило. Бо колосальна робота тисяч людей — така філігранна співпраця різних спецслужб, коли нам вдалось, навіть, не допустити витоку інформації, провести все як по нотам і вертольоти були не для шоу, а для того, щоб вчасно доставити людей в Київ і піди в суд за санкціями. Все це було зроблено. Тим не менш є рішення, на які ми, звичайно, будемо подавати апеляцію,” — заявив він.

Нагадаємо, Генпрокурор анонсував ще більше масштабні спецоперації ніж та, яку провели щодо екс-податківців.

Українські Національні Новини

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