Ю.Луценко: на рішення Печерського суду щодо екс-податківців подаватимуть апеляцію

“Закон не дозволяє мені робити якісь категоричні заяви щодо суддів. Тим не менше, можу сказати, що перше рішення Печерського суду, мене обурило. Бо колосальна робота тисяч людей — така філігранна співпраця різних спецслужб, коли нам вдалось, навіть, не допустити витоку інформації, провести все як по нотам і вертольоти були не для шоу, а для того, щоб вчасно доставити людей в Київ і піди в суд за санкціями. Все це було зроблено. Тим не менш є рішення, на які ми, звичайно, будемо подавати апеляцію,” — заявив він.

Нагадаємо, Генпрокурор анонсував ще більше масштабні спецоперації ніж та, яку провели щодо екс-податківців.