YouTube-канал скандального продюсера-коллаборанта Бардаша заблокирован в Украине

Доступ к YouTube-каналу Юрия Бардаша, продюсера и певца, попавшего под санкции СНБО, заблокирован на территории Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Как сообщают в СНБО, Бардаш после начала полномасштабной войны открыто поддерживал российскую агрессию и распространял нарративы, совпадающие с пропагандой рф. Из-за этого против него были применены санкции, утвержденные соответствующим Указом Президента.

Решение о блокировании доступа к платформе является частью более широкой политики государства по борьбе с дезинформацией и защите национальной безопасности в условиях войны. Бардаш активно использовал соцсети для публикации материалов, которые, по оценке экспертов, могли влиять на общественное мнение в Украине в пользу агрессора.

Справка

Юрий Бардаш - украинский музыкальный продюсер, хореограф и певец, известный своей работой с группами Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и сольным проектом YOURA. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Бардаш выехал в россию, где получил гражданство и начал активно поддерживать российскую агрессию.

После переезда в россию Бардаш активно распространял пророссийские нарративы через свой Telegram-канал, призывая к захвату Киева и Харькова. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила ему подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

В апреле 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Бардаша. Эти санкции предусматривают блокирование активов, лишение государственных наград и других форм отличия.

