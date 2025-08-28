$41.320.08
YouTube-канал скандального продюсера-колаборанта Бардаша заблоковано в Україні

Київ • УНН

 • 4528 перегляди

Доступ до YouTube-каналу Юрія Бардаша, який підтримував російську агресію, заблоковано в Україні. Це рішення є частиною боротьби з дезінформацією та захисту національної безпеки.

YouTube-канал скандального продюсера-колаборанта Бардаша заблоковано в Україні

Доступ до YouTube-каналу Юрія Бардаша, продюсера та співака, який потрапив під санкції РНБО, заблоковано на території України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють у РНБО, Бардаш після початку повномасштабної війни відкрито підтримував російську агресію та поширював наративи, що збігаються з пропагандою рф. Через це проти нього були застосовані санкції, затверджені відповідним Указом Президента.

Рішення про блокування доступу до платформи є частиною ширшої політики держави щодо боротьби з дезінформацією та захисту національної безпеки в умовах війни. Бардаш активно використовував соцмережі для публікації матеріалів, які, за оцінкою експертів, могли впливати на громадську думку в Україні на користь агресора.

Довідково

Юрій Бардаш - український музичний продюсер, хореограф і співак, відомий своєю роботою з гуртами Quest Pistols, "Гриби", "Нерви" та сольним проєктом YOURA. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Бардаш виїхав до росії, де отримав громадянство та почав активно підтримувати російську агресію.

Після переїзду до росії Бардаш активно поширював проросійські наративи через свій Telegram-канал, закликаючи до захоплення Києва та Харкова. Служба безпеки України (СБУ) оголосила йому підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

У квітні 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Бардаша. Ці санкції передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород та інших форм відзначення.

