YouTube-канал скандального продюсера-колаборанта Бардаша заблоковано в Україні

Доступ до YouTube-каналу Юрія Бардаша, продюсера та співака, який потрапив під санкції РНБО, заблоковано на території України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють у РНБО, Бардаш після початку повномасштабної війни відкрито підтримував російську агресію та поширював наративи, що збігаються з пропагандою рф. Через це проти нього були застосовані санкції, затверджені відповідним Указом Президента.

Рішення про блокування доступу до платформи є частиною ширшої політики держави щодо боротьби з дезінформацією та захисту національної безпеки в умовах війни. Бардаш активно використовував соцмережі для публікації матеріалів, які, за оцінкою експертів, могли впливати на громадську думку в Україні на користь агресора.

Довідково

Юрій Бардаш - український музичний продюсер, хореограф і співак, відомий своєю роботою з гуртами Quest Pistols, "Гриби", "Нерви" та сольним проєктом YOURA. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Бардаш виїхав до росії, де отримав громадянство та почав активно підтримувати російську агресію.

Після переїзду до росії Бардаш активно поширював проросійські наративи через свій Telegram-канал, закликаючи до захоплення Києва та Харкова. Служба безпеки України (СБУ) оголосила йому підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

У квітні 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти Бардаша. Ці санкції передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород та інших форм відзначення.

Фейк про "жорсткі перевірки" українців на польському кордоні: ЦПД викрив чергову інформаційну атаку рф