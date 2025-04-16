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YouControl представил первый в Украине модуль для оценки ESG-рисков компаний

Киев • УНН

 • 2492 просмотра

YouControl представил модуль "ESG-профиль" для автоматической оценки ESG-рисков компаний. Он пригодится банкам, бизнесам, журналистам и исследователям для анализа соответствия ESG стандартам.

YouControl представил первый в Украине модуль для оценки ESG-рисков компаний

YouControl представил первый в Украине модуль для комплексной оценки ESG-рисков компаний. Об этом говорится на сайте YouControl, передает УНН.

Детали

15 апреля в пресс-центре Украинского кризисного медиацентра состоялась пресс-конференция "ESG для бизнеса и государства: правила и инструменты ответственного управления".

Во время пресс-конференции состоялась презентация модуля от YouControl - "ESG-профиль" организаций - первого в Украине инструмента для комплексной автоматической оценки ESG-рисков компаний.

Отмечается, что соответствие украинских предприятий ESG-стандартам приобретает глобальное значение, а в контексте стратегического курса Украины на евроинтеграцию и неотложных задач восстановления страны, тема устойчивого развития является определяющей.

"Европейские стандарты устойчивого развития – это не теоретическая концепция, а практическое требование для украинского бизнеса, стремящегося быть конкурентным на международном уровне и привлекать ресурсы для развития. Это необходимость и для внутренних процессов также - в частности, для распределения государственного финансирования и международной помощи, направленной на восстановление экономики. И здесь без лучших практик управления, корпоративной социальной ответственности и экологической репутации - никуда. Потому что они формируют доверие и прозрачную бизнес-среду", - отмечается в сообщении.

К слову, YouControl, Фонд развития предпринимательства и ОО "Ассоциация открытых данных" уже подтвердили свои намерения по углублению сотрудничества, в частности через подписанный ранее меморандум. Трехсторонний меморандум предусматривает использование модуля "ESG-профиль" для оценки предприятий, привлекающих финансирование по государственным программам поддержки.

Среди основных вызовов также назвали недостаточную осведомленность бизнеса и государственных структур о практическом применении ESG-критериев и сложность сбора аналитики без автоматизации.

Назначение и возможности модуля:

  • инструмент разработан для банков и финансовых учреждений (особенно работающих с госпрограммами вроде "5-7-9" или финансирующих проекты восстановления), компаний, претендующих на государственную поддержку, международные гранты или инвестиции, а также для бизнесов, стремящихся к сотрудничеству с европейскими партнерами;
    • журналистам модуль пригодится для создания аналитических статей и расследований об ESG-соответствии компаний;
      • исследователям - для сбора данных и изучения тенденций устойчивого развития; аналитикам и менеджерам по оценке комплаенс рисков - для оценки ESG-рисков и разработки рекомендаций для бизнеса и инвесторов;
        • модуль позволяет быстро оценить ESG-риски контрагента, включая потенциальный уровень экологического и социального воздействия (E&S) в соответствии с категоризацией видов деятельности (по методологиям Фонда развития предпринимательства (ФРП) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР));
          • автоматизация процесса существенно экономит время и ресурсы по сравнению с ручным анализом, повышает объективность оценки благодаря единым критериям и минимизирует человеческий фактор в процессе оценки.
            Павел Башинский

            Павел Башинский

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