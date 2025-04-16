YouControl презентував перший в Україні модуль для оцінки ESG-ризиків компаній
Київ • УНН
YouControl представив модуль "ESG-профіль" для автоматичної оцінки ESG-ризиків компаній. Він стане в пригоді банкам, бізнесам, журналістам та дослідникам для аналізу відповідності ESG стандартам.
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній. Про це йдеться на сайті YouControl, передає УНН.
Деталі
15 квітня в пресцентрі Українського кризового медіацентру відбулася пресконференція "ESG для бізнесу й держави: правила та інструменти відповідального управління".
Під час пресконференції відбулася презентація модуля від YouControl - "ESG-профіль" організацій - першого в Україні інструменту для комплексної автоматичної оцінки ESG-ризиків компаній.
Наголошується, що відповідність українських підприємств ESG-стандартам набуває глобального значення, а в контексті стратегічного курсу України на євроінтеграцію та нагальних завдань відбудови країни, тема сталого розвитку є визначальною.
"Європейські стандарти сталого розвитку – це не теоретична концепція, а практична вимога для українського бізнесу, який прагне бути конкурентним на міжнародному рівні та залучати ресурси для розвитку. Це необхідність і для внутрішніх процесів також - зокрема, для розподілу державного фінансування та міжнародної допомоги, яка спрямована на відновлення економіки. І тут без кращих практик врядування, корпоративної соціальної відповідальності та екологічної репутації - нікуди. Бо вони формують довіру та прозоре бізнес-середовище", - зазначається в повідомленні.
До слова, YouControl, Фонд розвитку підприємництва та ГО "Асоціація відкритих даних" вже підтвердили свої наміри щодо поглиблення співпраці, зокрема через підписаний раніше меморандум. Тристоронній меморандум передбачає використання модуля "ESG-профіль" для оцінки підприємств, що залучають фінансування за державними програмами підтримки.
Серед основних викликів також назвали недостатню обізнаність бізнесу та державних структур щодо практичного застосування ESG-критеріїв і складність збору аналітики без автоматизації.
Призначення та можливості модуля:
- інструмент розроблений для банків та фінансових установ (особливо тих, що працюють з держпрограмами на кшталт "5-7-9" чи фінансують проєкти відбудови), компаній, що претендують на державну підтримку, міжнародні гранти чи інвестиції, а також для бізнесів, що прагнуть співпраці з європейськими партнерами;
- журналістам модуль стане в пригоді для створення аналітичних статей і розслідувань про ESG-відповідність компаній;
- дослідникам - для збору даних і вивчення тенденцій сталого розвитку; аналітикам та менеджерам з оцінки комплаєнс ризиків - для оцінки ESG-ризиків і розробки рекомендацій для бізнесу та інвесторів;
- модуль дозволяє швидко оцінити ESG-ризики контрагента, включаючи потенційний рівень екологічного та соціального впливу (E&S) відповідно до категоризації видів діяльності (за методологіями Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЕБРР));
- автоматизація процесу суттєво економить час та ресурси порівняно з ручним аналізом, підвищує об'єктивність оцінки завдяки єдиним критеріям та мінімізує людський фактор в процесі оцінювання.