YouControl презентував перший в Україні модуль для оцінки ESG-ризиків компаній

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини
16 квітня, 18:28 • 16044 перегляди

Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини

16 квітня, 11:59 • 62087 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

16 квітня, 11:16 • 163421 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
16 квітня, 11:15 • 84055 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
16 квітня, 10:31 • 114743 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 89572 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 141405 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 123539 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 39007 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 62925 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7м/с
59%
Популярнi новини

Пожежа на заводі АПЗ-20 у курську досягла площі 17000 квадратних метрів: мнс рф запевняє про локалізацію

16 квітня, 18:09 • 4212 перегляди

Нові пакети підтримки та контингент: Зеленський заслухав доповідь Умєрова

16 квітня, 18:43 • 3136 перегляди

У Дніпрі пролунали вибухи

16 квітня, 19:12 • 10486 перегляди

Масована атака дронів триває: у Дніпрі лунають вибухи

16 квітня, 19:41 • 5262 перегляди

У Дніпрі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, двоє дітей постраждали - ОВА

16 квітня, 20:03 • 3356 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

16 квітня, 14:30 • 43092 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

16 квітня, 11:16 • 163422 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 154648 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 141405 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 123540 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 97997 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 41210 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 41514 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 41971 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 43740 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

YouControl презентував перший в Україні модуль для оцінки ESG-ризиків компаній

Київ • УНН

 • 3836 перегляди

YouControl представив модуль "ESG-профіль" для автоматичної оцінки ESG-ризиків компаній. Він стане в пригоді банкам, бізнесам, журналістам та дослідникам для аналізу відповідності ESG стандартам.

YouControl презентував перший в Україні модуль для оцінки ESG-ризиків компаній

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній. Про це йдеться на сайті YouControl, передає УНН.

Деталі

15 квітня в пресцентрі Українського кризового медіацентру відбулася пресконференція "ESG для бізнесу й держави: правила та інструменти відповідального управління".

Під час пресконференції відбулася презентація модуля від YouControl - "ESG-профіль" організацій - першого в Україні інструменту для комплексної автоматичної оцінки ESG-ризиків компаній.

Наголошується, що відповідність українських підприємств ESG-стандартам набуває глобального значення, а в контексті стратегічного курсу України на євроінтеграцію та нагальних завдань відбудови країни, тема сталого розвитку є визначальною.

"Європейські стандарти сталого розвитку – це не теоретична концепція, а практична вимога для українського бізнесу, який прагне бути конкурентним на міжнародному рівні та залучати ресурси для розвитку. Це необхідність і для внутрішніх процесів також - зокрема, для розподілу державного фінансування та міжнародної допомоги, яка спрямована на відновлення економіки. І тут без кращих практик врядування, корпоративної соціальної відповідальності та екологічної репутації - нікуди. Бо вони формують довіру та прозоре бізнес-середовище", - зазначається в повідомленні.

До слова, YouControl, Фонд розвитку підприємництва та ГО "Асоціація відкритих даних" вже підтвердили свої наміри щодо поглиблення співпраці, зокрема через підписаний раніше меморандум. Тристоронній меморандум передбачає використання модуля "ESG-профіль" для оцінки підприємств, що залучають фінансування за державними програмами підтримки.

Серед основних викликів також назвали недостатню обізнаність бізнесу та державних структур щодо практичного застосування ESG-критеріїв і складність збору аналітики без автоматизації.

Призначення та можливості модуля:

  • інструмент розроблений для банків та фінансових установ (особливо тих, що працюють з держпрограмами на кшталт "5-7-9" чи фінансують проєкти відбудови), компаній, що претендують на державну підтримку, міжнародні гранти чи інвестиції, а також для бізнесів, що прагнуть співпраці з європейськими партнерами;
    • журналістам модуль стане в пригоді для створення аналітичних статей і розслідувань про ESG-відповідність компаній;
      • дослідникам - для збору даних і вивчення тенденцій сталого розвитку; аналітикам та менеджерам з оцінки комплаєнс ризиків - для оцінки ESG-ризиків і розробки рекомендацій для бізнесу та інвесторів;
        • модуль дозволяє швидко оцінити ESG-ризики контрагента, включаючи потенційний рівень екологічного та соціального впливу (E&S) відповідно до категоризації видів діяльності (за методологіями Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЕБРР));
          • автоматизація процесу суттєво економить час та ресурси порівняно з ручним аналізом, підвищує об'єктивність оцінки завдяки єдиним критеріям та мінімізує людський фактор в процесі оцінювання.
            Павло Башинський

            Павло Башинський

            ЕкономікаТехнології
            Україна
            Brent
            $66.25
            Bitcoin
            $84,314.90
            S&P 500
            $5,245.11
            Tesla
            $237.27
            Газ TTF
            $35.31
            Золото
            $3,336.87
            Ethereum
            $1,588.86