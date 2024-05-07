Евровидение 2024: шведский артист выступил с палестинским платком на руке

Шведский артист Эрик Сааде во время своего выступления на открытии полуфинала Евровидения во вторник вечером стоял на сцене с палестинским шарфом, повязанным вокруг руки, передает УНН со ссылкой на АР.

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Сааде, который сам участвовал в Евровидении в 2011 году, исполнил песню, как и два предыдущих участника. Во время выступления он носил куфию, связанную вокруг руки, которой держал микрофон.

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Ранее он заявлял, что выступает на Евровидении в знак протеста против разрешения Израилю участвовать в конкурсе.

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