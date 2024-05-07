Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
Евровидение 2024: шведский артист выступил с палестинским платком на руке
Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира
Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС
alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024
Глава комитета Бундестага по иностранным делам посетит Грузию на фоне протестов против "российского закона" об иноагентах
ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня
Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский
Пашинян заявил, что путин не пригласил его на инаугурацию
Страной кандидатом в ЕС не могут управлять прокси кремля: евродепутат о ситуации в Грузии
Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств
Популярные
В Белом доме советуют россии вывести войска из Украины, чтобы не подвергать их ударам западным оружием
Непогода на Полтавщине: без света оказались более 6,6 тысяч потребителей
Вин Дизель возвращается к фантастической франшизе "Риддик", которая сделала ему имя
"Евровидение-2024": глава украинской делегации рассказала, как alyona alyona & Jerry Heil готовятся к конкурсу
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Евровидение 2024: шведский артист выступил с палестинским платком на руке
Шведский артист Эрик Сааде выступил в полуфинале Евровидения с палестинским платком, повязанным на руке, в знак протеста против участия Израиля в конкурсе.
Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира
Кабо-Верде стало первой африканской страной, которая подтвердила свое участие в Мирном саммите, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, после телефонного разговора между Зеленским и премьер-министром Кабо-Верде Улиссесом Коррейя э Силвой.
Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС
Национальная гвардия провела учения по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции, усилила охрану границы и увеличила количество личного состава и вооружения в приграничных регионах после полномасштабного вторжения России.
alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024
alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню "Teresa & Maria" под пятым номером от Украины в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция.
Глава комитета Бундестага по иностранным делам посетит Грузию на фоне протестов против "российского закона" об иноагентах
Михаэль Рот, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии, посетит Тбилиси, столицу Грузии, 13-15 мая, чтобы встретиться с правительством, парламентом, оппозицией и активистами гражданского общества, выразив поддержку европейским устремлениям Грузии и ее демократическим ценностям.
ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня
Делегации ХАМАС и Израиля прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня и потенциальном обмене пленными при посредничестве Египта и Катара.
Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский
Украина готовит встречи и документы, которые станут новостями в ближайшие недели, включая новые визиты партнеров, новые соглашения по безопасности, начало переговоров с Европейским Союзом в июне, а также подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
Пашинян заявил, что путин не пригласил его на инаугурацию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не получил приглашение от президента россии владимира путина на инаугурацию, но встретится с ним в москве 8 мая, чтобы обсудить устранение негативных нюансов в дружеских армяно-российских отношениях и другие двусторонние и многосторонние вопросы.
Страной кандидатом в ЕС не могут управлять прокси кремля: евродепутат о ситуации в Грузии
По мнению депутатов Европарламента, статус Грузии как кандидата на вступление в ЕС находится под угрозой из-за связей правящей партии с Кремлем и подавления протестов.
Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств
Цена биткоина немного снизилась на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств из криптоинвестиционных продуктов, что свидетельствует о негативном отношении к криптовалютам.