Евровидение 2024: шведский артист выступил с палестинским платком на руке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  101541 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  150010 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107343 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119173 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119923 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120481 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228793 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211927 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

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3 мая 2024, 16:08  •  277420 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  434853 просмотра

Евровидение 2024: шведский артист выступил с палестинским платком на руке

Шведский артист Эрик Сааде выступил в полуфинале Евровидения с палестинским платком, повязанным на руке, в знак протеста против участия Израиля в конкурсе.

политика •   •  441 просмотра
Евровидение 2024: шведский артист выступил с палестинским платком на руке

Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира

Кабо-Верде стало первой африканской страной, которая подтвердила свое участие в Мирном саммите, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским, после телефонного разговора между Зеленским и премьер-министром Кабо-Верде Улиссесом Коррейя э Силвой.

политика •   •  2895 просмотра
Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира

Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС

Национальная гвардия провела учения по охране и обороне Чернобыльской атомной электростанции, усилила охрану границы и увеличила количество личного состава и вооружения в приграничных регионах после полномасштабного вторжения России.

Война •   •  4357 просмотра
Нацгвардия провела учения по обороне Чернобыльской АЭС

alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024

alyona alyona и Jerry Heil исполнили песню "Teresa &amp; Maria" под пятым номером от Украины в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение 2024" в Мальме, Швеция.

Культура •   •  5565 просмотра
alyona alyona и Jerry Heil выступили на Евровидении 2024

Глава комитета Бундестага по иностранным делам посетит Грузию на фоне протестов против "российского закона" об иноагентах

Михаэль Рот, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии, посетит Тбилиси, столицу Грузии, 13-15 мая, чтобы встретиться с правительством, парламентом, оппозицией и активистами гражданского общества, выразив поддержку европейским устремлениям Грузии и ее демократическим ценностям.

Новости Мира •   •  5801 просмотра
Глава комитета Бундестага по иностранным делам посетит Грузию на фоне протестов против "российского закона" об иноагентах

ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня

Делегации ХАМАС и Израиля прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня и потенциальном обмене пленными при посредничестве Египта и Катара.

Война •   •  8666 просмотра
ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня

Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский

Украина готовит встречи и документы, которые станут новостями в ближайшие недели, включая новые визиты партнеров, новые соглашения по безопасности, начало переговоров с Европейским Союзом в июне, а также подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Война •   •  9100 просмотра
Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский

Пашинян заявил, что путин не пригласил его на инаугурацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не получил приглашение от президента россии владимира путина на инаугурацию, но встретится с ним в москве 8 мая, чтобы обсудить устранение негативных нюансов в дружеских армяно-российских отношениях и другие двусторонние и многосторонние вопросы.

Новости Мира •   •  7596 просмотра
Пашинян заявил, что путин не пригласил его на инаугурацию

Страной кандидатом в ЕС не могут управлять прокси кремля: евродепутат о ситуации в Грузии

По мнению депутатов Европарламента, статус Грузии как кандидата на вступление в ЕС находится под угрозой из-за связей правящей партии с Кремлем и подавления протестов.

Новости Мира •   •  9708 просмотра
Страной кандидатом в ЕС не могут управлять прокси кремля: евродепутат о ситуации в Грузии

Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств

Цена биткоина немного снизилась на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств из криптоинвестиционных продуктов, что свидетельствует о негативном отношении к криптовалютам.

Экономика •   •  12001 просмотра
Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств