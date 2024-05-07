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Євробачення 2024: шведський артист виступив з палестинською хустиною на руці

Євробачення 2024: шведський артист виступив з палестинською хустиною на руці

Київ • УНН

 • 26316 перегляди

Шведський артист Ерік Сааде виступив у півфіналі Євробачення з палестинською хусткою, пов'язаною на руці, на знак протесту проти участі Ізраїлю в конкурсі.

Шведський артист Ерік Сааде під час свого виступу на відкритті півфіналу Євробачення у вівторок ввечері стояв на сцені з палестинським шарфом, пов’язаним навколо руки, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

Сааде, який сам брав участь у Євробаченні у 2011 році, виконав пісню, як і два попередні учасники. Під час виступу він носив куфію, пов'язану навколо руки, якою тримав мікрофон.

Доповнення

Раніше він заявляв, що виступає на Євробаченні на знак протесту проти дозволу Ізраїлю брати участь у конкурсі.

alyona alyona та Jerry Heil виступили на Євробаченні 202407.05.24, 22:51 • 27004 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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