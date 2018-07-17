Евросоюз призвал Москву признать ответственность за авиакатастрофу MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Россия должна признать свою ответственность за крушение пассажирского самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" и сотрудничать со следствием. Об заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает УНН.
ЕС по-прежнему полностью поддерживает резолюцию ООН под номером 2166, сказала Могерини в связи с 4-й годовщиной катастрофы Boeing.
Совместная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 выявила доказательства причастности России к крушению Boeing, отметила политик.
Напомним, четыре года назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.
В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур.