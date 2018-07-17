Євросоюз закликав Москву визнати відповідальність за авіакатастрофу MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Росія повинна визнати свою відповідальність за катастрофу пасажирського літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" і співпрацювати зі слідством. Про заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН.
ЄС як і раніше повністю підтримує резолюцію ООН під номером 2166, сказала Федеріка Могеріні в зв'язку з 4-ю річницею катастрофи Boeing.
Спільна група з розслідування катастрофи рейса МН17 виявила докази причетності Росії до краху Boeing, зазначила політик.
Нагадаємо, чотири роки тому - 17 липеня 2014 року - на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.
В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Літак виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур.