Евросоюз выделил 400 тыс. евро помощи для населения Нагорного Карабаха
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Европейский союз выделил 400 тыс. евро гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, пострадали в результате конфликта. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии, передает УНН.
“Мы выделили дополнительно 400 тыс. евро гуманитарной помощи для удовлетворения неотложных нужд гражданского населения, пострадавшего в результате конфликта в Нагорном Карабахе и его окрестностях”, — сказал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, подчеркнув, что ЕС призывает “к немедленному прекращению боевых действий, которые уже унесли жизни мирных жителей”.
Ситуация в Нагорном Карабахе, принадлежность которого оспаривают Азербайджан и Армения, обострилась 27 сентября, на этой территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе и среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении. После этого в ЕС осудили продолжение боевых действий в Нагорном Карабахе.
Ранее Кремль отказался комментировать возможность отправки миротворцев в регион.