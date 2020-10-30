Ситуація у Карабасі: Кремль відмовився коментувати можливість відправки миротворців у регіон

Коментуючи слова прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який виступив за присутність російських миротворців в Нагірному Карабасі, представник Кремля підкреслив, що “будь-які миротворці вводяться в зону конфлікту виключно за згодою обох сторін”.

На питання, чи готова Росія направити в зону конфлікту своїх миротворців за згодою на це Азербайджану, Пєсков сказав: “Тут я б в якісь евентуальні міркування не став би зараз пускатися”. “У контактах президента з його візаві в Баку і Єревані порушується широке коло аспектів, пов’язаних з можливим врегулюванням”, — підкреслив він, відповідаючи на питання, чи обговорював російський президент з лідерами Вірменії та Азербайджану можливість миротворчої місії РФ в Нагірному Карабасі.

Як заявив прем’єр-міністр Вірменії в інтерв’ю газеті The Telegraph, введення російських миротворців міг би стати “оптимальним рішенням” конфлікту в Нагірному Карабасі. “Я виступаю за введення російських миротворців в зону конфлікту”, — сказав він. “Але проблема полягає в тому, що розміщення миротворчих сил з РФ в зоні зіткнень має бути схвалене всіма сторонами конфлікту”, — додав Пашинян.

Зі свого боку Азербайджан не заперечує можливості введення міжнародних спостерігачів або миротворців у Нагірний Карабах, але висуне свої умови. “В принципі ми не заперечуємо цього (введення міжнародних спостерігачів). Але, без сумніву, коли прийде час, ми висунемо свої умови ”, - заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв’ю японській газеті Nikkei. Він зазначив, що введення міжнародних спостерігачів або миротворчих сил є частиною базових принципів врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. “Але це останній пункт, одне з останніх питань, яке повинно бути адресоване сторонам, — підкреслив Алієв. — І, звичайно ж, обидві сторони — Азербайджан і Вірменія — повинні узгодити склад спостерігачів або миротворців. Тому в рамках переговорів ми не обговорювали серйозно це питання”.