Ситуация в Карабахе: Кремль отказался комментировать возможность отправки миротворцев в регион
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент России Владимир Путин в контактах с лидерами Армении и Азербайджана обсуждает широкий круг вопросов, касающихся урегулирования конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
Комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступившего за присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе, представитель Кремля подчеркнул, что “любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон”.
На вопрос, готова ли Россия направить в зону конфликта своих миротворцев при согласии на это Азербайджана, Песков сказал: “Здесь я бы в какие-то эвентуальные рассуждения не стал бы сейчас пускаться”. “В контактах президента с его визави в Баку и Ереване затрагивается самый широкий круг аспектов, связанных с возможным урегулированием”, — подчеркнул он, отвечая на вопрос, обсуждал ли российский президент с лидерами Армении и Азербайджана возможность миротворческой миссии РФ в Нагорном Карабахе.
Как заявил премьер-министр Армении в интервью газете The Telegraph, ввод российских миротворцев мог бы стать “оптимальным решением” конфликта в Нагорном Карабахе. “Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта”, — сказал он. “Но проблема заключается в том, что размещение миротворческих сил из РФ в зоне столкновений должно быть одобрено всеми сторонами конфликта”, — добавил Пашинян.
Со своей стороны Азербайджан не отрицает возможности ввода международных наблюдателей или миротворцев в Нагорный Карабах, но выдвинет свои условия. “В принципе мы не отрицаем этого (ввода международных наблюдателей). Но, несомненно, когда придет время, мы выдвинем свои условия”, — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei. Он отметил, что ввод международных наблюдателей или миротворческих сил является частью базовых принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта. “Но это последний пункт, один из последних вопросов, который должен быть адресован сторонам, — подчеркнул Алиев. — И, конечно же, обе стороны — Азербайджан и Армения — должны согласовать состав наблюдателей или миротворцев. Поэтому в рамках переговоров мы не обсуждали серьезно этот вопрос”.