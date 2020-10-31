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Євросоюз виділив 400 тис. євро допомоги для населення Нагірного Карабаху

Євросоюз виділив 400 тис. євро допомоги для населення Нагірного Карабаху

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Європейський союз виділив 400 тис. євро гуманітарної допомоги населенню Нагірного Карабаху, що потерпіло в результаті конфлікту. Про це йдеться на сайті Єврокомісії, передає УНН.

“Ми виділили додатково 400 тис. євро гуманітарної допомоги для задоволення найнагальніших потреб цивільного населення, яке постраждало внаслідок конфлікту в Нагірному Карабасі і його околицях”, — сказав єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчіч, підкресливши, що ЄС закликає “до негайного припинення бойових дій, які вже забрали життя мирних жителів”.

Ситуація в Нагірному Карабасі, приналежність якого оскаржують Азербайджан і Вірменія, загострилася 27 вересня, на цій території почалися активні бої. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, зокрема й серед цивільного населення. Вже тричі досягалися домовленості про припинення вогню, проте майже відразу учасники конфлікту починали обмінюватися взаємними звинуваченнями в їх порушенні. Після цього у ЄС засудили продовження бойових дій в Нагірному Карабасі.

Раніше Кремль відмовився коментувати можливість відправки миротворців у регіон.

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