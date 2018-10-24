Евросоюз предоставляет Украине не помощь, а займы - Мингарелли

“Мы не оказываем помощь. Украина является развивающейся страной. Украина является уже более богатой страной. Мы сотрудничаем с Украиной, мы даем кредиты, даем займы, поэтому можем говорить о займах, а не о помощи. За последние 4 года около 12-13 млрд евро были предоставлены Украине, практически все они были предоставлены в форме займов”, — сказал Мингарелли.

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По его словам, эти деньги не является пособием как таковым, это — займы, которые предоставляются при определенных условиях.

“Если мы говорим в целом об отношениях Украины и ЕС, то, мне кажется, более подходящим термином было не “влияние ЕС” а “сотрудничество между ЕС и Украиной”, — добавил дипломат.

Как сообщал УНН, ранее Х.Мингарелли заявил, что Европейский Союз не хочет оказывать какое-либо влияние на украинский народ или власть.