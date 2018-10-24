Євросоюз не прагне чинити вплив на Україну – Мінгареллі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Європейський Союз не прагне чинити будь-який вплив на український народ чи владу. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі на презентації в Києві, передає кореспондент УНН.
“Маємо розмежувати такі поняття, як „вплив“ і „допомога“. Європейський Союз не прагне чинити якийсь вплив”, — сказав він.
За словами Мінгареллі, український народ та уряд протягом останніх 15 років послідовно стверджували, що хочуть наблизитися до Європейського Союзу. У результаті вони домовились про Угоду про асоціацію.
“Для досягнення цієї угоди український народ заплатив надзвичайно високу ціну”, — підкреслив він.
Посол ЄС підкреслив, що Угода про асоціацію має чіткі цілі поглибити політичну асоціацію України з ЄС та сприяти поступовій інтеграції української економіки в єдиний ринок ЄС.
“Це те, що робить ЄС у цій країні. Ми не намагаємося чинити будь-який вплив, ми просто співпрацюємо з нашими українськими партнерами, щоб допомогти їм модернізувати українське суспільство та економіку відповідно до цієї угоди про асоціацію, про яку йшли переговори з боку української влади”, — додав він.
Як повідомляв УНН, згідно з опитуванням, майже третина українців виступають за посилення тиску ЄС на українську владу.