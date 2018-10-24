Евросоюз не хочет оказывать влияние на Украину - Мингарелли

“Необходимо разграничить такие понятия, как „влияние“ и „помощь“. Европейский Союз не хочет оказывать какое-либо влияние”, — сказал он.

По словам Мингарелли, украинский народ и правительство в течение последних 15 лет последовательно утверждали, что хотят приблизиться к Европейскому Союзу. В результате они договорились о Соглашении об ассоциации.

“Для достижения этого соглашения украинский народ заплатил очень высокую цену”, — подчеркнул он.

Посол ЕС подчеркнул, что Соглашение об ассоциации имеет четкие цели углубить политическую ассоциацию Украины с ЕС и способствовать постепенной интеграции украинской экономики в единый рынок ЕС.

“Это то, что делает ЕС в этой стране. Мы не пытаемся оказывать какое-либо влияние, мы просто сотрудничаем с нашими украинскими партнерами, чтобы помочь им модернизировать украинское общество и экономику в соответствии с этим соглашением об ассоциации, о которой шли переговоры со стороны украинской власти”, — добавил он.

Как сообщал УНН, согласно опросу, почти треть украинцев выступают за усиление давления ЕС на украинскую власть.