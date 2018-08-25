Україна позичила 725 млн доларів на зовнішньому ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Україна позичила 725 млн доларів на зовнішньому ринку. Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає УНН.
"Міністерство фінансів України здійснило приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у 2019 році на 725 млн. доларів США. Облігації були розміщені серед провідних міжнародних інвесторів, що надали фінансову підтримку Україні, в умовах нестабільності міжнародного ринку капіталу для країн, що розвиваються", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні зазначено, що ця операція дозволяє Україні задовольнити свої короткострокові потреби у валютній ліквідності, а також отримати переваги від гнучких умов залучення коштів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив оновлену стратегію управління державним боргом. Як пояснила в.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова, презентуючи оновлену стратегію управління державним боргом, документ передбачає, що до кінця цього року розмір боргу у відношенні до ВВП має зменшитись до 60%, до кінця 2019 року – до 52,2%, до кінця 2020 року – до 49%.