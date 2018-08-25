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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина заняла 725 млн долларов на внешнем рынке

Киев • УНН

 • 12778 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украина заняла 725 млн долларов на внешнем рынке. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.

Украина заняла 725 млн долларов на внешнем рынке

"Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 млн долларов США. Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что эта операция позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил обновленную стратегию управления государственным долгом. Как пояснила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, представляя обновленную стратегию управления государственным долгом, документ предусматривает, что до конца этого года размер долга по отношению к ВВП должен уменьшиться до 60%, к концу 2019 - до 52,2%, до конца 2020 года - до 49%.

Украинские Национальные Новости

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