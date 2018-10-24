Євросоюз надає Україні не допомогу, а позики - Мінгареллі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Європейський союз не надає безвідплатну фінансову допомогу Україні – він надає позики за певних умов. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі на презентації в Києві, передає кореспондент УНН.
“Ми не надаємо допомогу. Україна є країною, що розвивається. Україна є вже більш багатою країною. Ми співпрацюємо з Україною, ми даємо кредити, даємо позики, тому можемо говорити про позики, а не допомогу. За останні 4 роки близько 12-13 млрд євро було надано Україні, практично всі вони були надані у формі позик”, — сказав Мінгареллі.
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За його словами, ці фінанси не є допомогою як такою, це — позики, які надаються за певних умов.
“Якщо ми говоримо в цілому про відносини України та ЄС, то, мені здається, більш підходящим терміном було не “вплив ЄС” а “співпраця між ЄС і Україною”, — додав дипломат.
Як повідомляв УНН, раніше Х.Мінгареллі заявив, що Європейський Союз не прагне чинити будь-який вплив на український народ чи владу.