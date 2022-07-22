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Европол заявил о "контрабанде оружия" из Украины в ЕС: у Зеленского отреагировали

Европол заявил о "контрабанде оружия" из Украины в ЕС: у Зеленского отреагировали

Киев • УНН

 • 417199 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Полиция Европейского Союза заявила о случаях торговли оружием якобы из Украины на черном рынке. В команде Президента Украины Владимира Зеленского ответили на обвинения, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание DW, в конфиденциальном докладе полицейской службы Евросоюза (Европола), направленном в Совет ЕС, говорится о том, что криминальные сети занимаются контрабандой "значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов" из Украины в страны Европейского Союза.

Доклад содержит информацию о последствиях войны в Украине и террористических угрозах для Евросоюза.

Согласно данным, правоохранителям известен ряд случаев, “когда отдельные лица пытались покинуть Украину с огнестрельным оружием”.

Полицейская служба также предполагает, что вдоль украинской границы с ЕС были созданы тайники для организации контрабанды.

По сведениям Европола, часть стран, принявших большое количество беженцев, опасаются, что некоторые из них носят с собой огнестрельное оружие для самообороны.

В полиции также подозревают, что часть украинцев провезла вооружение через границу для продажи или обмена на товары либо услуги. В частности, сообщается о случаях, когда оружием могли "оплачивать" поездки на такси.

Представитель Европола Ян Оп Ген Оорт сообщил агентству dpa, что зафиксированы случаи торговли огнестрельным оружием и другими товарами военного назначения якобы из Украины на черном рынке.

Реакция Украины

Киев заявил, что требует доказательств и фактов от Европола по этим обвинениям. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что публикация о "контрабанде оружия" в западных СМИ совпадает с развертыванием россией масштабной специальной информационной операции "МакЗим" по дискредитации Украины; ее цель – остановить поставки оружия от союзников.

Цитата

"Операция проводится именно в тот период, когда в ходе войны происходят качественные изменения в пользу ВСУ – именно в связи с поступлением передового западного вооружения", - написал Данилов в своем Twitter.

Он добавил, что ожидает предметного обсуждения с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами - заявлений о предполагаемых случаях "торговли огнестрельным оружием и товарами военного назначения на черном рынке" из Украины.

“Мы больше всего заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном ответе”, – резюмировал секретарь СНБО.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак предложил парламентариям рассмотреть идею создания временной специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами контроля над использованием оружия от партнеров.

Верховная Рада проголосовала за постановление о создании временной специальной комиссии ВР по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

Украинские Национальные Новости

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