Європол заявив про "контрабанду зброї" з України до ЄС: у Зеленського відреагували
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Поліція Європейського Союзу заявила про випадки торгівлі озброєнням нібито з України на чорному ринку. У команді Президента України Володимира Зеленського відповіли на звинувачення, пише УНН.
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Як пише видання DW, у конфіденційній доповіді поліцейської служби Євросоюзу (Європолу), спрямованій до Ради ЄС, йдеться про те, що кримінальні мережі займаються контрабандою "значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів" з України до країн Європейського Союзу.
Доповідь містить інформацію про наслідки війни в Україні та терористичні загрози для Євросоюзу.
Згідно з даними, правоохоронцям відома низка випадків, “коли окремі особи намагалися залишити Україну з вогнепальною зброєю”.
Поліцейська служба також припускає, що вздовж українського кордону з ЄС було створено схованки для організації контрабанди.
За даними Європолу, частина країн, які прийняли велику кількість біженців, побоюються, що деякі з них мають вогнепальну зброю для самооборони.
У поліції також підозрюють, що частина українців провезла озброєння через кордон для продажу чи обміну на товари чи послуги. Зокрема, повідомляється про випадки, коли зброєю могли оплачувати поїздки на таксі.
Представник Європолу Ян Оп Ген Оорт повідомив агентству dpa, що зафіксовано випадки торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення нібито з України на чорному ринку.
Реакція України
Київ заявив, що вимагає доказів та фактів від Європолу за цими звинуваченнями. Зокрема, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зазначив, що публікація про "контрабанду зброї" у західних ЗМІ збігається з розгортанням росією масштабної спеціальної інформаційної операції "МакЗим" з дискредитації України; її мета – зупинити постачання зброї від союзників.
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"Операція проводиться саме в той період, коли в ході війни відбуваються якісні зміни на користь ЗСУ - саме у зв'язку з надходженням передового західного озброєння", - написав Данілов у своєму Twitter.
Він додав, що чекає на предметне обговорення з офіційними представниками Європолу - з фактами та доказами - заяв про передбачувані випадки "торгівлі вогнепальною зброєю та товарами військового призначення на чорному ринку" з України.
“Ми найбільше зацікавлені у швидкому обміні інформацією та миттєвій відповіді”, – резюмував секретар РНБО.
Доповнення
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак запропонував парламентарям розглянути ідею створення тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься питаннями контролю за використанням зброї від партнерів.
Верховна Рада проголосувала за ухвалу про створення тимчасової спеціальної комісії ВР з питань моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час військового стану.