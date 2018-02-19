Европейский военный союз не станет конкурентом НАТО - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO) усилит НАТО, но не станет его конкурентом. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Bild, передает УНН.
"Я даже приветствую тот факт, что европейцы хотят больше сотрудничать в своих усилиях по защите. Это усилит европейский столб в рамках НАТО", - отметил генсек, отвечая на вопрос журналистов, конкурирует ли собственная оборонная структура Европы с НАТО.
Он в то же время отметил, что Европейский военный союз не станет конкурентом НАТО.
"Однако PESCO не может заменить НАТО. После выхода Великобритании из ЕС 80 процентов оборонных расходов в рамках НАТО будут поступать из стран, не являющихся членами Альянса. Усилия ЕС по обороне не являются альтернативой НАТО", - подчеркнул Й.Столтенберг.
Напомним, министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен во время своей вступительной речи на открытии 54-й Мюнхенской конференции по безопасности призвала Европу сделать "больший вклад в военном плане" для установления баланса в мире.