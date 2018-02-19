Європейський військовий союз не стане конкурентом НАТО - Столтенберг

“Я навіть вітаю той факт, що європейці хочуть більше співпрацювати у своїх зусиллях із захисту. Це посилить європейський стовп у рамках НАТО”, — зазначив Генсек, відповідаючи на питання журналістів, чи конкурує власна оборона структура Європи з НАТО.

Він водночас зазначив, що Європейський військовий союз не стане конкурентом НАТО.

“Однак PESCO не може замінити НАТО. Після виходу Великої Британії з ЄС 80 відсотків оборонних видатків в рамках НАТО будуть надходити з країн, що не є членами Альянсу. Зусилля ЄС щодо оборони не є альтернативою НАТО”, — підкреслив Й.Столтенберг.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Урсула фон Дер Лейен під час своєї вступної промови на відкритті 54-ї Мюнхенської конференції з безпеки закликала Європу зробити “більший внесок у військовому плані” для встановлення балансу в світі.