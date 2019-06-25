Европейские Игры 2019 - что сегодня ждет украинских спортсменов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В столице Беларуси, в Минске продолжаются ИИ Европейские игры. Почти 4 тысячи спортсменов борются за 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.
Украину на Европейских играх-2019 представляют 198 спортсменов. На сегодня они завоевали 18 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Этот результат позволил украинцам занять четвертое место в общем медальном зачете. В третий соревновательный Украины серебро принесла пара Антон Давыденко и Николай Пространств в прыжках на батуте.
Сегодня, 25 июня, на II Евроиграх представители Украины выйдут на старт в стрельбе из лука, дзюдо, бадминтоне, прыжках на батуте, пляжном футболе, велошоссе, свободной боротби, боксе, гребле на байдарках и каноэ, пулевой стрельбе, настольном теннисе.
Отметим, II Европейские игры в Белоруссии завершатся 30 июня, финальная церемония закрытия состоится на стадионе “Динамо”. В 8 видах спорта на Европейских играх будет разыграно олимпийские лицензии на Игры-2022 в Токио.
Напомним, украинский теннисист победил россиянина на пути в 1/4 финала является и-2019.
Также четверо украинских боксеров вышли в четвертьфинал на Европейских играх в Минске.