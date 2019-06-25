Український тенісист переміг росіянина на шляху до 1/4 фіналу ЄІ-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Український представник у настільному тенісі Коу Лей пробився до чвертьфіналу одиночного турніру на Європейських іграх в Мінську, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У поєдинку четвертого раунду він обіграв росіянина Олександра Шибаєва - 4:1 по сетах.
В 1/4 фіналу протистояти українцю буде бельгієць Седрік Нейтінк (14 сіяний).
Відзначимо, що заключна представниця України в жіночій сітці змагань Ганна Гапонова (21 сіяна) вилетіла від тенісистки з Португалії – 1:4.