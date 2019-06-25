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Украинский теннисист победил россиянина на пути в 1/4 финала ЕИ-2019

Киев • УНН

 • 9382 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Украинский представитель в настольном теннисе Коу Лей пробился в четвертьфинал одиночного турнира на Европейских играх в Минске, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Украинский теннисист победил россиянина на пути в 1/4 финала ЕИ-2019

В поединке четвертого раунда он обыграл россиянина Александра Шибаева - 4:1 по сетам.

В 1/4 финала противостоять украинцу будет бельгиец Седрик Нейтинк (14 сеяный).

Отметим, что заключительная представительница Украины в женской сетке соревнований Анна Гапонова (21 сеяная) вылетела из-за теннисистки из Португалии - 1:4.

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