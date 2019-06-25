Украинский теннисист победил россиянина на пути в 1/4 финала ЕИ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Украинский представитель в настольном теннисе Коу Лей пробился в четвертьфинал одиночного турнира на Европейских играх в Минске, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В поединке четвертого раунда он обыграл россиянина Александра Шибаева - 4:1 по сетам.
В 1/4 финала противостоять украинцу будет бельгиец Седрик Нейтинк (14 сеяный).
Отметим, что заключительная представительница Украины в женской сетке соревнований Анна Гапонова (21 сеяная) вылетела из-за теннисистки из Португалии - 1:4.