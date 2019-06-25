Украинский теннисист победил россиянина на пути в 1/4 финала ЕИ-2019

В поединке четвертого раунда он обыграл россиянина Александра Шибаева - 4:1 по сетам.

В 1/4 финала противостоять украинцу будет бельгиец Седрик Нейтинк (14 сеяный).

Отметим, что заключительная представительница Украины в женской сетке соревнований Анна Гапонова (21 сеяная) вылетела из-за теннисистки из Португалии - 1:4.